Ung mand følte sig truet og slog svensker i kolonihave

En 21-årig mand forklarer i Københavns Byret, at han slog og sparkede en hjemløs svensker i en kolonihave på Amager en aften i april sidste år, fordi han følte sig truet af manden, som var brudt ind i et kolonihavehus.

- Der stod to mænd inde i huset, vinduerne var gået i stykker. Det så mærkeligt ud. Jeg sagde til dem, at de ikke måtte være her.

- Manden kom ud af vinduet, han var fuld og begyndte at råbe og fægte med armene. Jeg kan ikke huske, om jeg eller min ven slog ham først, forklarer den unge tiltalte mand.

Det er første retsdag i sagen mod ham, hans 21-årige ven og 42-årige far. De er tiltalt for at udsætte to hjemløse svenskere for særlig grov vold i Haveforeningen Vennelyst og for at have kastet dem i en voldgrav, hvor den ene mand druknede.

Den 42-årige mand nægter sig skyldig, mens de to 21-årige mænd erkender sig delvist skyldige i nogle forhold.

Sagen strækker sig over fem retsdage, og der ventes at falde dom 7. februar.