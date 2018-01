Anklager: Pressen forhindrede opløsning af flygtningekaos

Pressen har en særlig privilegeret adgang bag politiets afspærringer. Men pressefolkene må ikke forstyrre politiets mulighed for at løse dets opgave.

Sker det, skal pressen bortvises, sådan som det skete med pressefotograf Martin Lehmann.

Det siger senioranklager Lars Viereck, da han tirsdag formiddag procederer ved Retten i Sønderborg i sagen mod dagbladet Politikens pressefotograf.

Fotografen er tiltalt for at forstyrre den offentlige orden, da han nægtede at efterkomme politiets påbud om at forlade den sønderjyske motorvej 9. september 2015.

Her begav 300 flygtninge og migranter sig på vej til fods fra Padborg mod Sverige.

En snes mediefolk fulgte den vandrende menneskestrøm frem mod motorvejsafkørsel Aabenraa Syd. Her fik de besked af politiet om at forlade vejen.

Det skete, fordi pressens tilstedeværelse efter politiets opfattelse hindrede ordensmagten i at få menneskemængden til frivilligt at forlade motorvejen.

- Pressens tilstedeværelse påvirkede muligheden for at løse opgaven i negativ retning. På en måde opildnede eller opmuntrede det dem til at vandre mod Sverige, siger anklageren.

Indsatsleder Michael Frederiksen, Syd- og Sønderjyllands Politi, har forklaret, at menneskemængden ændrede adfærd, da pressens repræsentanter dukkede op.

Gruppen standsede for eksempel op ved en majsmark, hvor nogle begyndte at spise majs, selv om de lige have fået udleveret madpakker og vand.

Der var ifølge indsatslederens opfattelse tale om et "show", som menneskegruppen udførte for mediefolkene.

Men bortvisningen af pressen fra motorvejen var ikke et forsøg på at afskære pressen i at følge den historiske begivenhed, forsikrer anklageren.

Det kunne ske fra motorvejsbroer, sideløbende veje og arealer nær motorvejen, påpeger han.

Den tiltalte pressefotograf har forklaret, at han anså menneskevandringen for at være et stykke danmarkshistorie, som han havde pligt til at dække.

Han mener ikke at have lagt politiet hindringer i vejen for dets arbejde, men blot gjort brug af den grundlovssikrede ytrings- og pressefrihed.

Sagen er optaget til dom, og den afsiges på mandag.