19-årig sigtet i sag om deling af sexvideo: »Det er verdens mest åndssvage sag«

Mandag kom det frem, at 1.004 unge danskere er blevet sigtet i en historisk stor sag om distribution af seksuelt krænkende materiale.

En af de sigtede er 19-årige Mira Bech, skriver TV 2. Torsdag aften tikkede der således en besked ind i hendes e-boks fra Nordjyllands Politi, som oplyste, at hun var blevet indkaldt til afhøring.

Mira Bech er sigtet for at have været i besiddelse af en sexvideo fra 2015, der viser seksuelle handlinger mellem én pige og flere drenge, på sin telefon. Selv hævder hun ikke at have videresendt eller delt videoen.

»Det er verdens mest åndssvage sag. Jeg kunne ikke se, at personerne i videoen var under 18 år. Desuden er der så mange, der har haft den her video, som ikke er blevet kaldt ind. Mine veninder undrer sig over, at lige netop jeg er blevet afhørt. Det er latterligt,« siger hun til TV 2.

Politiet sigter over 1.000 unge for at dele seksuelt krænkende videoer og billeder

Hovedparten af de over 1.000 personer er blevet sigtet for at have delt videoen et par gange, men der er også enkelte, som har gjort det flere hundrede gange, oplyser Rigspolitiet.

»Det er en meget stor og kompleks sag, der har taget lang tid at efterforske. Ikke mindst på grund af det store antal sigtede. Vi har taget sagen meget alvorligt, da det har store konsekvenser for de involverede, når sådan materiale spredes. Og det skal stoppes,« lød det tidligere mandag fra politiinspektør Lau Thygesen fra Nordsjællands Politi, hvor sagen er forankret.

Politiet efter 1.000 sigtelser: »Det er jo nærmest en trend, at man skal optage spektakulære situationer og dele dem«

19-årige Mira Bech erkender over for TV 2, at hun så den pågældende video, da hun modtog den for to år siden.

Hun frygter, at sagen, der er blevet døbt "Umbrella", får konsekvenser for hende.

Samtlige af de 1.004 unge er blevet sigtet for at have overtrådt straffelovens §235 for distribution af børneporno.

»Straffen for at overtræde § 235 kan være hård. Anklageren vil i hver enkelt sag vurdere, hvilken straf man vil gå efter. Kendes man skyldig i overtrædelse af § 235, så kommer det til at fremgå af børneattesten og kan komme til at stå på straffeattesten,« lyder det i en pressemeddelelse fra Rigspolitiet.

Fakta: Hvad er lovligt og ulovligt når du deler billeder og videoer

Ifølge TV 2 er det ikke pigen, som optræder i videoen, som har ønsket, at de mange, som har delt den, skulle retsforfølges. Det er derimod helt og holdent politiets beslutning, lyder det.