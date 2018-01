Overblik: Flygtningestrøm skabte kaos på motorvej

Pressefotograf Martin Lehmann er tiltalt for at forstyrre den offentlige orden ved at undlade at følge politiets påbud om at fjerne sig fra motorvejen.

Her kan du læse om forløbet.

Omkring 300 flygtninge og migranter begav sig 9. september 2015 på vej ad den sønderjyske motorvej.

Strømmen af mennesker på motorvejen førte til, at politiet måtte afspærre dele af motorvejen for trafik.

Flere pressefolk fulgte den vandrende flygtningestrøm, men kort før afkørsel Aabenraa Syd blev journalister og fotografer bedt om at fjerne sig fra vejen.

Martin Lehmann undlod af følge politiets påbud og blev efterfølgende anholdt og kørt til arresten. Efter nogle timer blev han løsladt.

Formand for Dansk Journalistforbund Lars Werge skrev samme aften på Twitter:

»En fotograf på job anholdes i sin gerning af politiet. Det matcher ikke danske værdier og pressefrihed,« skrev han og kaldte anholdelsen for et brud på både ytringsfrihed og pressefrihed.

Daværende chefredaktør på Politiken Bo Lidegaard klagede efterfølgende til Statsadvokaten over anholdelsen. Klagen blev senere afvist.

Fotografen har fået en bøde på 1500 kroner, men bøden afvises med henvisning til den journalistiske frihed til at dække et emne af samfundsmæssig betydning.

Retten i Sønderborg har afsat to retsdage til sagen, som behandles af en dommer og to domsmænd.

Kilder: Pressefotografforbundet, Ritzau