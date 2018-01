Politiet sigter over 1.000 unge for at dele seksuelt krænkende videoer og billeder

Flere end 1.000 unge bliver sigtet i en stor sag om distribution af seksuelt krænkende materiale.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Sager fordelt på politikredse Nordjyllands Politi: 55 sager Østjyllands Politi: 77 sager Midt- og Vestjyllands Politi: 62 sager Sydøstjyllands Politi: 50 sager Syd- og Sønderjyllands Politi: 35 sager Fyns Politi: 34 sager Midt- og Vestsjællands Politi: 47 sager Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: 20 sager Nordsjællands Politi: 286 sager Københavns Vestegns Politi: 151 sager Københavns Politi: 183 sager Grønlands Politi: 1 sag

Det drejer sig om videoer og billeder, der er blevet delt - primært blandt unge mennesker - over hele landet. Personerne, en pige og en dreng, der optræder i materialet, var 15 år på optagelsestidspunktet, og derfor kan der være tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf om distribution af børneporno.

Efter 14-årig piges forlig med Facebook: Det sociale medie risikerer en mængde sager om hævnporno

»Det er en meget stor og kompleks sag, der har taget lang tid at efterforske. Ikke mindst på grund af det store antal sigtede. Vi har taget sagen meget alvorligt, da det har store konsekvenser for de involverede, når sådan materiale spredes. Og det skal stoppes,« siger efterforskningsleder, politiinspektør Lau Thygesen fra Nordsjællands Politi i pressemeddelelsen.

De fleste af dem, der sigtes, har delt videoen et par gange. Enkelte har dog delt dem flere hundrede gange. Delingerne er foregået på chatplatformen Messenger frem til efteråret 2017.

Overblik: Unge deler nøgenbilleder i lukkede grupper

Sagen, der er blevet døbt "Operation Umbrella", er forankret hos Nordsjællands Politi, der arbejder tæt sammen med Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi og det Nationale Cyber Crime Center (NC3). Indsatsen omfatter 11 ud af de 12 danske politikredse og Grønland.

Endelig er der rejst sigtelser mod fire personer, der er rejst ud af landet. Kun Bornholms Politi har endnu ingen sigtelser i sagen.

Fakta: Børnepornosag fordeler sig på 11 politikredse

»Det er vores opfattelse, at unge mennesker godt ved, at det kan have store konsekvenser for offeret at dele den form for materiale. Men de ved måske ikke, at det er også er strafbart, og at de kan blive dømt for at distribuere børneporno,« siger politikommissær, Flemming Kjærside fra NC3.

Hemmelig gruppe på Facebook: Er det dine børn, der er grove på nettet? Indimellem går humoren langt over grænsen.

Hvis man får en notering på børneattesten, vil den optræde i mindst 10 år. Det betyder, at man eksempelvis ikke kan få job i en børnehave eller blive fodboldtræner.

»Hvis amerikanske myndigheder får oplysninger om forholdet, kan det også betyde problemer i forbindelse med indrejse i USA. Så det er alvorligt, og det har alvorlige konsekvenser langt ind i fremtiden,« siger Flemming Kjærside.