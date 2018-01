Bil kørte ind i et hus på Langeland

En familie fik en alvorlig forskrækkelse søndag eftermiddag, da dens hus i Tullebølle på Langeland blev torpederet af en bil.

Ingen kom til skade, men familien må bo i et sommerhus, indtil skaden er udbedret, og bilen er ødelagt, oplyser vagtchef Lars Fredensborg, Fyns Politi.

Ulykken skete søndag kort før klokken 16, da en 40-årig kvinde fra Rudkøbing kom kørende gennem Tullebølle.

Af en eller anden grund mister hun kontrollen over køretøjet og kører ind i et hus på Bygaden 10 og laver et hul i husmuren.

Hverken familien i huset eller den kvindelige bilist kom til skade.

Men huset er så ødelagt, at det midlertidigt er ubeboeligt. Derfor har familien måttet flytte i sommerhus indtil videre.