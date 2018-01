Professor om Søren Papes tiltag: Tiltrængt og fornuftigt

Otte nye tiltag fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skal sikre et hurtigere retssystem.

»De langvarige straffesager er et stort problem for ofrene, som kan have vanskeligt ved at komme videre med deres liv, og det er samtidig et problem for tilliden til retssystemet og retsfølelsen,« lyder det fra ministeren.

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet, er enig med Søren Pape Poulsen i, at der skal gøres noget ved ventetiden.

»I det væsentlige er der tale om tiltrængte og fornuftige reformer,« siger Jørn Vestergaard til Jyllands-Posten.

Advokater: Pape krænker tiltaltes ret til at vælge forsvarer

Fremover skal man kun kunne vælge en forsvarer, der har tid i kalenderen, lyder et af de otte initiativer.

Det kan dog være svært at lave et hård lovgivning omkring, mener Jørn Vestergaard:

»Når forslaget udmøntes i lovgivning, bør det selvfølgelig sikres, at der stadig er plads til fleksibilitet i særlige tilfælde, så den sigtedes retssikkerhed ikke sættes på spil.«

Men ifølge Søren Pape Poulsen er det ikke kun hos forsvarsadvokaten, at tempoet skal speedes op. Flere af ministerens forslag er rettet mod politiet, hvor indsatsen bl.a. skal styrkes, så de i højere grad kan sørge for, at en sigtet, som udebliver, er til stede ved retsmødet, så der kan afsiges dom i sagen.

Overblik: Her er de otte initiativer

Jørn Vestergaard er enig med Søren Pape Poulsen i, at der kan hentes tid i flere led.

»Noget andet er så, at det ikke kun er de sigtede og forsvarerne, der i nogle tilfælde bidrager til at trække sagerne i langdrag. Sagsgangene hos politi og anklagemyndighed fortjener også et eftersyn,« udtaler Jørn Vestergaard.