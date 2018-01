Mandag starter retssagen mod en 49-årig kvinde og hendes 40-årige mand, som er tiltalt for en lang række overgreb og voldtægt mod kvindens i dag 12-årige datter.

Det skriver eb.dk.

Pigen blev ifølge tiltalen misbrugt første gang, da hun var tre år, og de næste seks år skal overgrebene være fortsat.

Mor og stedfar fængslet for overgreb på pige i årevis

Manden skal have voldtaget pigen flere gange om ugen, angiveligt efter aftale med moren, der også selv skal have begået overgreb mod datteren.

Kvinden er også tiltalt for blufærdighedskrænkelse over for sin i dag syvårige søn.

Sagen indledes ved retten i Næstved, og anklagemyndigheden kræver foruden over fire års fængsel til de to, at det ikke længere bliver tilladt for parret at have børn under 18 år boende hos sig.

Begge nægter sig skyldige.