Teenager fængslet for voldtægt af norsk kvinde

Beviserne mod en 18-årig mand er så stærke, at en dommer i Aalborg lørdag har valgt at varetægtsfængsle ham for voldtægten af 19-årig norsk kvinde.

Det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi til Ritzau.

Overgrebet fandt sted nytårsnat på en bænk nær havnefronten i det centrale Aalborg.

Det nøjagtige tidspunkt for overfaldet er ikke kendt, men kort før klokken 03.00 fandt to mænd kvinden delvist afklædt og kontaktede politiet.

Offeret fortalte, at hun var blevet udsat for en fuldbyrdet voldtægt. Det blev efterfølgende underbygget af en retsmedicinsk undersøgelse.

Kvinden har fortalt, at hun mødte manden i Jomfru Ane Gade. Hun ledte efter strøm til sin mobil og gik med ham, fordi hun havde det indtryk, at han ville hjælpe hende med det. Men i stedet endte hun altså med at blive voldtaget.

Den 18-årige mand blev anholdt fredag klokken 12.04 med hjælp fra en anden politikreds.

Anklager Morten Sønderby oplyser til Nordjyske, at manden nægter sig skyldig i voldtægten. Han har kæret varetægtsfængslingen til landsretten.