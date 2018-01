Tiltale: 67-årig lavede pornofilm med sine egne børn og bestilte voldtægter på nettet

En forvaringsdom.

Det er, hvad anklagemyndigheden ifølge Viborg Stifts Folkeblad kræver til en 67-årig mand, som er tiltalt for at have produceret pornofilm med sine egne børn samt bestilt livestreaming af voldtægt på børn ned til tre år.

Avisen har fået indsigt i anklageskriftet, der omfatter 74 punkter. Manden skal have forsøgt at voldtage samt udsat sin da syvårige datter for seksuelt overgreb. Også den dengang seksårige datter blev ifølge anklageskriftet udsat for seksuelt overgreb. I begge tilfælde blev overgrebene filmet.

Den 67-årige skal også have begået overgreb mod et tredje barn.

Derudover er han tiltalt for over nettet at have bestilt, instrueret og overværet 34 voldtægter af børn fra 2015 til 2017.

Manden blev anholdt i sit hjem uden for Viborg i marts sidste år efter et tip om, at han skulle være i besiddelse af børneporno.