I 16 år har Venstres Peter Hansen siddet i byrådssalen i Sønderborg og nydt synet af de PH-lamper, der prydede rummet.

Men i julen blev lamperne stjålet. Det er politikeren så ærgerlig over, at han har valgt at fordoble en eksisterende dusør for at få lamperne tilbage, rapporterer TV Syd.

Der er tale om 24 uerstattelige lampeskærme fra en lysekrone, der hænger i salen. Her har de holdt til, siden rådhuset blev bygget i 1933, og de produceres ikke længere.

Sønderborg Kunstfond udlovede allerede i begyndelsen af januar en dusør på 25.000 kr. De ville blive udbetalt uden »yderligere spørgsmål«, hvis de stjålne skærme blev returneret, skrev TV Syd dengang.

Men dusøren har tilsyneladende hverken fristet tyven eller andre, der måtte have viden om tyvekosterne. I hvert fald er de ikke kommet retur. Derfor har Peter Hansen besluttet at hæve dusøren til 50.000 kr.

Han håber dermed, at sagen får fornyet opmærksomhed.

»50.000 kroner er trods alt så meget, at så er det et spørgsmål, om tyven ikke får en bedre handel ved at aflevere tilbage i stedet for at sælge på det sorte marked,« siger han til TV Syd.

Tyven - og andre, der måtte lægge inde med informationer - har frit lejde til at indlevere de stjålne lamper og tips om sagen. Man kan kontakte advokat Claus Plum på tlf. 2047 8148, hvis man ved noget.

Der vil ikke blive stillet spørgsmål, og beløbet udbetales kontant, skriver TV Syd.