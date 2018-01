Har adgang til våben: Truslen fra højreekstremistisk terror i Danmark vokser

Truslen fra højreekstremistisk terror i Danmark er vokset, og på den yderste højrefløj findes der i dag personer, som er klar til at tage våben i brug for at fremme deres sag.

Det vurderer Politiets Efterretningstjenestes Center for Terroranalyse (CTA) i den seneste rapport om terrortruslen i og mod Danmark.

Den øgede trussel fra folk med højreekstreme sympatier á la norske Anders Behring Breivik skyldes ikke mindst den ofte polariserende flygtninge- udlændingedebat, lyder vurderingen:

»Blandt personer med højreekstremistiske sympatier, er der et fortsat fokus på flygtningesituationen og indvandring generelt. CTA vurderer, at der særligt blandt personer med højreekstremistiske sympatier findes en øget kapacitet og/eller adgang til våben samt hensigt til voldsanvendelse, og at truslen fra personer med sympati for højreekstremisme er øget,« skriver CTA i analysen.

PET-chef: Billedet af terrortruslen har ændret sig

Centret vurderer, at den højreradikale trussel kan rette sig mod religiøse mindretal, asylcentre, flygtninge og migranter samt mod udvalgte politikere og »berørte myndigheder.«

5 trussels-niveauer PET's Center for Terroranalyse vurderer, at terrortruslen mod Danmark fortsat er »alvorlig«. Centret opereret med fem trusselsniveauer: Ingen. Der er ingen indikationer på en trussel. Der er ikke erkendt kapacitet eller hensigt.

Begrænset. Der er en potentiel trussel. Der er en begrænset kapacitet og/eller hensigt.

Generel. Der er en generel trussel. Der er kapacitet og/eller hensigt og mulig planlægning.

Alvorlig. Der er en erkendt trussel. Der er kapacitet, hensigt og planlægning.

Meget alvorlig. Der er en specifik trussel. Der er kapacitet, hensigt, planlægning og mulig iværksættelse. Kilde: Center for Terroranalyse, Ritzau.

Eksempelvis hæfter efterretningstjenesten sig ved, at der siden 2015 har været »en række« tilfælde af angreb, trusler og vold mod netop flygtninge, asylcentre, religiøse mindretal og politiske modstandere, begået af personer med højreekstreme sympatier.

I juni pløjede en mand i en varevogn eksempelvis en gruppe muslimer ned ved en moské i London, mens han ifølge øjenvidner råbte: Jeg vil dræbe alle muslimer.

Og i Sverige har der været adskillige brandattentater mod asylcentre og moskeer.

Radikalisering i fængsler bekymrer PET

I Danmark er terrortruslen fra de politiske yderfløje dog stadig »begrænset«, men ikke desto mindre findes der personer, som er klar til at udgyde blod for den politiske sag, de tror på:

»I Danmark findes der venstre- og højreekstremistiske miljøer, som er parate til at anvende vold for at fremme deres dagsorden. CTA vurderer, at der i disse miljøer sker en påvirkning gennem radikaliserende propaganda på bl.a. sociale medier og gennem kontakt til grupper i udlandet,« skriver Center for Terroranalyse.

De bestemte grupperinger bliver ikke navngivet i analysen, men i 2014 kortlagde en SFI-rapport antidemokratiske og ekstremistiske grupper i Danmark. I det højreradikale miljø identificerede rapporten grupperne Danish Defence League, Danmarks Nationale Front, Dansk National Socialistisk Bevægelse (det nynazistiske DNSB), Right Wings, Stop Islamiseringen af Danmark og Folkebevægelsen Mod Indvandring.

Der findes også venstreekstremistiske miljøer i landet, som er parate til at anvende vold for at fremme deres dagsorden, men PET vurderer tilsyneladende ikke, at truslen fra disse fraktioner er stigende:

»Venstreekstremistisk vold kan være rettet mod politiske modstandere samt mod organisationer og virksomheder, som miljøerne tillægger symbolsk værdi. CTA vurderer, at aktioner fra højreekstremister kan føre til modreaktioner, i første række fra personer i det venstreekstremistiske miljø i Danmark,« hedder det i analysen.

I SFI-rapporten fra 2014 bliver grupperne Antifascistisk Aktion, Antiracistisk Netværk, Libertære Socialister og REDOX kategoriseret som venstreradikale.

Ekstremistisk vold tager til i Tyskland

Ifølge Europols årlige rapport om terrortrends i EU-landene tegnede venstreekstremister sig i 2016 for 27 fejlslagne, forhindrede eller udførte angreb − en skarp stigning fra 2016 − mens højreekstremister kun stod bag ét angreb (et brandattentat mod en moské i Holland). Jihadister stod bag 13 gennemførte eller forpurrede angreb på tværs af EU.

De venstreradikale og/eller anarkistiske angreb bestod primært improviserede brandbomber eller mindre sprængladninger, fremhæver Europol. I Italien, hvor 16 af angrebene udsprang, gik terrorgrupperne efter mål med forbindelse til behandlingen af flygtninge- og migranter, såsom udrejsecentre.

Overordnet vurderer PET, at terrortruslen mod Danmark fortsat er »alvorlig.« Det betyder, at der er personer med »intention om og kapacitet til« at begå terrorangreb. Den mest sandsynlige form for angreb udspringer fra primært militant islamisme, hvor personer med sympatier for terrorgruppen Islamisk Stat eller andre grupper »med simple midler og kort planlægning« kan udføre et angreb på dansk jord, lyder analysen.

Opbakningen til IS i islamistiske miljøer i Danmark er dog »mindre udtalt end tidligere,« i takt med, at IS svækkes i Irak og Syrien, skriver PET uden at uddybe nærmere.