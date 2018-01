Politiet har udvidet sin mistanke i en omfattende sag om hjemmerøverier på Sjælland og i Sydøstjylland.

Efter at have kigget efterforskningsmaterialet igennem, mener man nu at en gruppe anholdte kan stå bag ikke færre end 27 hjemmerøverier.

Oprindeligt mistænkte man de fem personer for 16 hjemmerøverier.

Konkret mener politiet nu, at gruppen kan stå bag 6 røverier i Københavns Vestegn, 11 på Sydsjælland og Lolland Falster, 4 i Sydøstjylland, 3 i København, 2 i Midt- og Vestsjælland og 1 i Nordsjælland.

Politiet rejser nye sigtelser i røverisag mod familie

»Ud over mistanken om deltagelse i hjemmerøverier har efterforskningen også blotlagt en række indbrud, som gruppen tillige kan mistænkes for. Det venter et omfattende efterforskningsarbejde i de kommende måneder,« siger politiinspektør Kim Kliver i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Vi kan ikke udelukke, der kommer flere anholdelser i sagskomplekset. Det er heldigvis sjældent, man herhjemme kan mistænke folk for så omfattende og grov seriekriminalitet.«

Sydsjællands Politi har arbejdet sammen med de øvrige sjællandske politikredse og Sydøstjyllands Politi og forsikrer, at man kredsende prioriterer den fortsatte efterforskning »meget højt«.

»Ikke mindst af hensyn til ofrene for disse grove forbrydelser og den afledte utryghed, det desværre giver overvejende blandt den ældre del af befolkningen,« lyder det i pressemeddelelsen fra politiet.

Sagen om hjemmerøverier bliver behandlet for lukkede døre i retten, og politiet kan derfor i skrivende stund ikke komme med flere detaljer om efterforskningen.