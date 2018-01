17-årig har været forsvundet siden oktober: Nu bringer politiet ny efterlysning

Politiet er trods flere henvendelser fra befolkningen endnu ikke kommet på sporet af den 17-årige Holger, der har været forsvundet siden oktober i fjor.

Holger blev sidst set, da han gik fra en adresse i Aarhus torsdag den 26. oktober.

Østjyllands Politi bragte kort før jul en ny efterlysning i TV 2-programmet "Station 2", og det fik flere til at henvende sig til politiet.

Nogle mente bl.a. at have spottet den 17-årige ved Egå Engsø i Aarhus. Det viste sig dog, at det ikke var Holger, de havde set.

Vidner har set efterlyst 17-årig fra Aarhus - kan være på vej til Sverige i en robåd

»Det samme gør sig gældende for de øvrige henvendelser, hvor det desværre har vist sig, at der ikke var tale om Holger. Det har politiet blandt andet kunnet verificere via videoovervågning,« oplyser politiet onsdag.

Et vidne har fortalt politiet, at vedkommende var i kontakt med Holger i weekenden umiddelbart efter hans forsvinden, og at han her havde givet udtryk for, at han kunne finde på at tage til Sverige. Det vides derfor ikke, om han opholder sig i landet.

På baggrund af tidligere henvendelser har politiet kunnet bekræfte, at Holger siden efter den første efterlysning er blevet set på Hillerødgade på Nørrebro, samt i Ungdomshuset på Dortheavej i Københavns nordvestkvarter.

17-årig dreng efterlyses: Er ikke set siden torsdag

Holger har dog siden vist sig svær at spore, fordi han ikke har taget en telefon eller andet elektronik med sig, ligesom han ikke har benyttet sig af et hævekort. Der er derfor hårdt brug for alle henvendelser, man kan få, siger politiassistent Steffen Rousing fra Østjyllands Politi til TV 2.

Han opfordrer folk til at være særligt opmærksomme på ubudne besøg i deres sommerhuse og kolonihavehuse, hvis de ikke er i brug.

»Det er forholdsvist nemt at putte sig i København, hvis man ønsker at holde sig under radaren. Så umiddelbart tror vi, at han gemmer sig et sted i hovedstaden, hvis han da ikke har fået et lift - måske med en lastbilschauffør - til Sverige,« siger han til mediet.

TV 2 har også været i kontakt med Holgers familie, som blot gerne vil have et livstegn fra drengen - også selvom han måske ikke vil findes.

Den 17-årige beskrives som 178 cm høj, dansk og almindelig til muskuløs af bygning med kort, lyst hår. Da han sidst blev set, var han iført lysebrune fløjlsbukser og en lysebrun, skotskternet jakke eller frakke. Med sig havde han en sovepose.

Hvis man har set Holger, kan man kontakte politiet på tlf. 114.