Ung mand er blevet dømt for at have voldtaget beruset kvinde på Roskilde Festival

En 20-årig mand er blevet idømt et år og to måneder fængsel for en voldtægt på Roskilde Festival 2017.

Han ankede dommen på stedet og kræver frifindelse, skriver Ekstra Bladet.

Manden har erkendt, at han har haft samleje med en 28-årig kvinde i et telt på campingområdet, men at hun var indforstået med det.

Flere af hendes veninder har imidlertid forklaret, at hun var meget beruset og ude af stand til at modsætte sig samlejet.

Hun kan ikke selv huske andet end små glimt fra hændelsen, hvor den 20-årige sneg sig ind i hendes telt, da hun lå og sov.

Episoden fandt sted mellem klokken 2 og 3.30 natten til den 29. juni.

Der var i alt seks anmeldelser om voldtægt efter Roskilde Festival 2017. I 2016 var tallet fem.