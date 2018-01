Det begyndte med en julegave til kæresten og endte med et bedrageri til en værdi af over 200.000 kroner, ifølge anklagemyndigheden.

En 30-årig mand fra Lunderskov er nu blevet sigtet for at have indgået kreditaftaler og at have bestilt et større antal pakker uden evne eller vilje til at betale, skriver JydskeVestkysten.

I alt 120 pakker blev sendt til manden i løbet af december og januar, uden at han havde betalt for dem.

Den 30-årige mand har forklaret, at han fandt ud, at der var en »systemfejl« hos H&M, da han købte en gave til sin kæreste.

Hvis han oprettede sig som kunde med cpr-nummer i 1950-1980, kunne han lade bestillingen gå igennem, uden han betalte.

Det viste sig imidlertid, at han havde indgået en række kreditaftaler, da tøjkæden tilbyder, at man kan vente 14 dage med at betale, hvis man opretter sig som kunde med navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer.

Manden nåede at bestille pakker med flere forskellige navne, cpr-numre og telefonnumre, inden et mistænksomt postbud anmeldte ham til politiet.

Manden er indtil videre blevet varetægtsfængslet i to uger på grund af antallet af forsendelser og bedrageriets økonomiske omfang, ligesom han tidligere har begået berigelseskriminalitet.