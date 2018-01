28-årig fik 4.000 kroner i bøde for at køre kvinde ihjel

En 28-årig mand fra Næstved blev mandag idømt 20 dagbøder på 200 kr. stykket efter at være fundet skyldig i uagtsomt mandrab på en 72-årig kvinde ved en trafikulykke sidste år.

Det skriver Sjællandske.

Ulykken skete, da manden sidste vinter kom kørende i sin varevogn syd for Holbæk. Af ukendte årsager kom han pludselig over i den modkørende vejbane, hvor han påkørte den 72-årige, som var alene i sin bil.

»Hvad der er sket efter, at jeg kørte ud af rundkørslen ved motorvejen er helt sort. Jeg husker kun, at jeg mærker et stød i kroppen og får airbaggen op mod ansigtet,« forklarede den 28-årige i retten ifølge Sjællandske.

Manden var på vej fra en arbejdsopgave i Odsherred og hjem til Næstved, da ulykken indtraf. Hverken ham eller den 72-årige kvinde var påvirket af spiritus.

Selv mener den 28-årige, at han havde været »frisk«, mens han sad bag rattet.

Anklager Jens Berger fortæller til Jyllands-Posten, at der er en fastlagt praksis for, hvordan man udmåler straffen i denne type sager.

Derfor er han ganske tilfreds med dommen på de 20 dagbøder.

»Havde der været omstændigheder, hvor den pågældende for eksempel havde været alkoholpåvirket, havde det været en anden sag. Men det var ikke tilfældet her,« siger Jens Berger.

Der var desuden intet grundlag for »overhovedet at tro,« at den skyldige havde noget andet inde i bilen, der kunne tage hans opmærksomhed - som for eksempel en mobiltelefon, lyder det.

»Det er en meget ulykkelig sag. Der er ingen forklaring på, hvorfor den pågældende kørte over i den modsatte vejbane, da sammenstødet skete. Det har været en form for manglende koncentration, der har gjort det,« siger han.

Jens Berger fortæller desuden, at den 28-årige angrer og er »dybt ulykkelig« over det, der er sket.