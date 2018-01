Gæst blev bortvist fra dansk prisshow på grund af upassende joke: »Det er mere end ualmindeligt dumt«

Der er mange måder at markere, at man skal ind for at se et stort anlagt prisshow, hvor de bedste danske sportsatleter bliver hyldet.

Én af gæsterne valgte dog en yderst forkert tilgang til »Sport 2017«, der lørdag blev afholdt i Jyske Bank Boxen i Herning.

På vej ind i hallen kom han med en bemærkning, der fik politiet til at blive opmærksom på ham.

»Gæsten jokede med, at han havde en pistol, og der blev sendt en patrulje til kontrol af manden«, siger politikommissær Kjeld Nedergaard til Herning Folkeblad og kalder det »mere end ualmindeligt dumt«.

Blandt showets gæster var flere ministre samt Kronprins Frederik, hvilket var med til at hæve sikkerhedsniveauet.

Manden blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, ligesom han blev bortvist fra showet.

Politiet ønsker ikke at give yderligere oplysninger om mandens alder eller bopæl.

Flere danske sportsfolk blev hyldet under showet, blandt andet badmintonspilleren Viktor Axelsen, der blev kåret til Årets Sportsnavn.

Derudover opnåede Tom Kristensen en plads i Sportens Hall of Fame.