Færdselspolitiet fangede fartsyndere: Bilist kørte mindst 189 km/t på motorvej

Fredag rykkede færdselsafdelingen fra Midt- og Vestsjællands Politi ud på flere sjællandske motorveje.

Med sig havde de en måler, som fik til opgave at måle bilisternes fart.

Og fart var der masser af. Da færdselspolitiet tog opstilling ved Holbækmotorvejen, skilte et par bilister sig ud ved at køre et godt stykke over det tilladte.

Bl.a. kørte en 60-årig mand fra Skive med 178 km/t mod de højst tilladt 110 km/t.

Også en 23-årig mand fra Brøndby havde fart på, da han med 161 km/t kom kørende samme sted, mens han foretog en overhaling indenom.

»Udover en bøde vil disse to bilister også blive mødt med en påstand om betinget frakendelse af kørekortet, fordi de begge kørte mere end 160 km/t på motorvejen,« oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Fredag aften var turen kommet til Køge Bugt Motorvejen. Her målte færdselspolitiet en polsk bilist, som kom kørende med mindst 189 km/t ad motorvejen i sydlig retning.

Han kørte altså omkring 80 km/t hurtigere, end det er tilladt på strækningen. Det viste sig desuden, at polakken var efterlyst af Københavns Vestegns Politi for en anden overtrædelse af færdselsloven.

»Polakken vil nu få denne overtrædelse afgjort sammen med sagen hos Københavns Vestegns Politi og vil ud over en bøde blive mødt med en påstand om en betinget frakendelse af kørekortet, fordi han har kørt mere end 160 km/t på motorvejen,« oplyses det.

En betinget frakendelse af kørekortet betyder, at der skal aflægges en kontrollerende køreprøve. Derudover må den pågældende bilist ikke begå tilsvarende overtrædelser af færdselsloven i tre år.