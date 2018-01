Politiet efterlyser vidner efter Næstved-skyderi: »Hellere ringe en gang for meget«

Mandag morgen er Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i fuld sving med efterforskningen af det skyderi, som søndag fandt sted på Mosevej i Næstved.

Ifølge politiinspektør Kim Kliver har man fra politiets side valgt at sætte massivt ind i sagen.

»Det er ikke acceptabelt, at man skyder i det offentlige rum, så vi har sat massivt ind. Efterforskerne arbejder på højtryk, - ikke kun det man kan se ude på stedet, men selvfølgelig også på en række andre felter,« sagde Kim Kliver søndag aften til TV Øst.

Mand ramt af skud i begge ben i Næstved

Ved skyderiet, der fandt sted søndag omkring klokken 13.30, blev en 22-årig mand ramt af skud i venstre knæ og højre læg.

Ifølge politiet er den 22-årige i forvejen kendt af politiet. Det kan ifølge politikredsen ikke udelukkes, at søndagens skyderi er banderelateret.

Politiinspektør Kim Kliver opfordrer personer, der befandt sig i området, da skyderiet fandt sted, til at henvende sig, hvis de har set mistænkelig adfærd fra personer, biler eller knallerter.

»Man må hellere ringe en gang for meget end en gang for lidt,« påpeger han over for TV Øst.

Politiet undersøger skudepisode i Næstved

Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi har i halvandet års tid haft travlt med flere skyderier og voldsepisoder, der menes at udspringe af især to konflikter i rocker- og bandemiljøet.

Grupperne Satudarah og Mongols har en konflikt kørende, og det gælder også Satudarah og Bandidos.

Konflikterne har betydet, at politiet indførte visitationszoner i flere byer og forbød bander og rockere at opholde sig i deres klubhuse.

I december var konflikterne dog stilnet så meget af, at politiet ophævede visitationszoner i Nykøbing Falster, Stubbekøbing og Maribo,

Desuden fik Bandidos igen lov til at bruge sit klubhus i Næstved, mens Satudarah helt opgav sit klubhus i Maribo.