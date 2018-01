Uenighed udviklede sig dramatisk: To indlagt efter slagsmål og bevidst påkørsel

To mænd måtte sent fredag aften forbi Odense Universitetshospital for at blive behandlet for diverse skader, skriver TV 2/Fyn.

Skaderne pådrog de sig, efter den ene bevidst havde påkørt den anden i Odense.

Forud for påkørslen havde der været en uenighed mellem mindst to mænd. Ifølge Fyns Politi eskalerede situationen klokken 22.58, da en Citröen C4 blev påkørt af en sølvgrå Golf.

Påkørslen medførte, at Citröenen røg ud i rabatten og ramte et vejtræk.

»Så sker der nogle ting efterfølgende, som vi endnu ikke har fuldstændig klarhed over. Vi hører fra vidner, der befinder sig langt væk, at det efterfølgende udvikler sig til slagsmål, men der er ikke klarhed over hændelsesforløbet,« siger vagtchef Steen Nyland fra Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Vidner alarmerede efterfølgende politiet, og føreren af Citröenen blev fundet på stedet og sendt på hospitalet.

Natten til lørdag fandt politiet den sølvgrå Golf og den mand, som man mener var føreren af den. Også han måtte en tur forbi hospitalet for at blive behandlet for småskader.

Politiet vil gerne i kontakt med eventuelle vidner, som så noget på eller omkring Åsumvej i Odense ved 23.00-tiden fredag aften. Fyns Politi kan kontaktes på tlf. 114.