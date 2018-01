Mænd anholdt for at ville torpedere en gruppe mennesker i Kolding

I Horsens blev to mænd lørdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør. De er sigtet for bevidst at ville påkøre en gruppe mennesker fredag aften. Det skriver Jydske Vestkysten.

De to mænd er 26 og 29 år gamle, hvor den yngste er fra Vejen, og den ældste fra Bække.

Episoden, som de er sigtet for, løb af stablen fredag aften kort før kl. 20.

På Lærkevej i Kolding kørte de op på fortovet, hvor der befandt sig tre mænd. To nåede at flytte sig, imens en 51-årig mand blev ramt på benet dog uden at tage alvorlig skade.

Politiet vil af hensyn til den mulige videre efterforskning ikke kommentere på motivet for episoden på nuværende tidspunkt.