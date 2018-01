Politiet leder efter offer for skyderi i frisørsalon

Vidner har fredag aften set, at der er blevet affyret skud mod en person i en frisørsalon i Esbjerg.

Den foreløbige efterforskning tyder dog ikke på, at nogen er blevet ramt i forbindelse med skyderiet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse og på Twitter fredag aften.

Politiet fik anmeldelsen om skyderiet klokken 19.49, efter at to vidner på stedet havde set to mænd klædt i hættetrøjer.

- Den ene havde en pistol i hånden, som han rettede mod en person i salonen og skød, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Skyderiet fandt sted i en frisørsalon på Ingemanns Allé 181.

Efter skyderiet løb de to mænd ifølge vidnerne ud til en bil og forsvandt. De kørte mod øst ad Storegade, en af de store indfaldsveje til Esbjerg.

Efter skyderiet har politiet omkring midnat udsendt en efterlysning af to mænd. Den ene er mellem 18 og 20 år og 180-185 centimeter høj. Han er spinkel af bygning og mørk i huden og var iklædt mørkt tøj.

Den anden er samme alder, 185-190 centimeter høj, spinkelt bygget og mørk i huden. Han var iklædt mørkt tøj og havde muligvis en hætte over hovedet.

De to mænd blev set køre fra stedet i en mørk bil - muligvis en ældre BMW.

Fredag aften ved politiet endnu ikke, om episoden er relateret til igangværende konflikter imellem de kriminelle grupperinger i Esbjerg.

Syd- og Sønderjyllands Politi hører gerne fra vidner, der mener at kunne bidrage til opklaringen. Der kan ringes på 114.