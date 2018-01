Ung kvinde dømt for at sælge 13-årig til sex

En 20-årig kvinde fra Vestfyn er fredag blevet idømt otte måneders betinget, skriver Fyens Stiftstidende.

Hun er dømt for at have solgt en 13-årig pige til en 21-årig mandlig bekendt, som efterfølgende flere gange havde samleje med den mindreårige i sit hjem.

Pigen blev solgt for 8.500 kr. til den unge mand, der ligeledes bor på Vestfyn.

Ifølge anklageskriftet fandt handlen sted i maj 2017. Og i november blev den 20-årige samt den 21-årige kendt skyldige i anklagerne om betalt sex.

Kvinden var tiltalt for medvirken til betalt samleje med et barn under 15 år.

Manden var derimod tiltalt for at betale en person under 18 år for sex, hvilket han erkendte, samt for at have haft samleje med et mindreårigt barn, hvilket han nægtede sig skyldig i.

Kort efter blev den 21-årige idømt seks måneders betinget fængsel. Den unge kvindes strafudmåling trak imidlertid ud pga. en personundersøgelse. Hun har gennem hele sagen nægtet sig skyldig.

Anklager Peter Nygaard Hansen siger til Fyens Stiftstidende, at kvinden straffes hårdere end manden, fordi hun formidlede kontakten.

Under den 13-åriges vidneforklaring i retten, var der begæret dørlukning. Samtidig har forsvaret forlangt referatforbud af den 21-åriges forklaring. Det er derfor uvist, hvad mandens forklaring var.

Foruden de ubetingede fængselsstraffe er de to dømte ifølge Fyens Stiftstidende blevet pålagt at skulle betale en erstatning til den 13-årige.

Det er uvist, hvilken relation den 20-årige kvinde har til den 13-årige pige.