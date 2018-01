Politiet vil rydde misforståelse af vejen efter fund af efterladt spædbarn

Politiet arbejder stadig på at opklare sagen om den nyfødte pige, der tirsdag den 2. januar blev fundet på en bænk i Københavns sydvestkvarter.

I den forbindelse har politiet netop udsendt et billede af en lys stationcar - muligvis med soltag. Den kørte kort før kl. 7 tirsdag morgen via Parkstien mod Valbyparken og retur samme vej kort efter, og politiet ønsker at tale med føreren af bilen.

»Det er vigtigt at understrege, at vi ikke kan fastslå at bilen har noget med det efterladte spædbarn at gøre, men vi vil gerne tale med føreren af bilen, da vedkommende kan være et vigtigt vidne. Samtidig søger vi fortsat efter andre vidner der har været i området tirsdag morgen eller i øvrigt har informationer i sagen,« siger vicepolitiinspektør Brian Belling.

Bilen har muligvis soltag. Foto: Københavns Politi

Derudover vil politiet gerne rydde en misforståelse af vejen, lyder det.

I første omgang fik politiet oplyst af sundhedsmyndighederne, at barnet havde »negroide« træk. Men efter en nærmere undersøgelse lyder det nu, at de etniske træk ikke endeligt kan fastslås.

»Den lille pige kan også have mellemøstlige eller asiatiske træk, da det kan være svært at afgøre endeligt på et nyfødt barn. Den første misforståelse er vigtig for politiet at få ryddet af vejen, da den kan holde vigtige vidner i sagen fra at melde sig, da de har grund til at tro at barnet ser ud på en specifik måde, der nu er rejst tvivl om,« skriver politiet i en pressemeddelelse.

Pigen blev fundet af en medarbejde fra kommunen, der hørte barnet græde. Hun var i første omgang i kritisk tilstand, fordi hun var nedkølet, men onsdag blev hun erklæret uden for livsfare, og det er lykkedes at finde en plejefamilie til hende.

Tidligere har politiet udsendt billeder af det tæppe, pigen blev fundet svøbt i. Det har dog vist sig at være et dødt spor, da der var tale om et populært Ikea-tæppe, som er solgt i mange eksemplarer.