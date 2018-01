Op mod 100 liter eksplosiv og ætsende væske spildt hos Haldor Topsøe

Politiet og beredskabet er rykket ud til virksomheden Haldor Topsøe på Nymøllevej i Lyngby, hvor der har været et kemikalieuheld.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

»Der er spildt 120 l. eksplosiv og ætsende væske i bygning,« skrev politiet indledningsvis. Efterfølgende har det nedjusteret mængden.

»Umiddelbart mindre spild. 50-100 l. Formentlig spildt i forbindelse med håndtering af tønde,« lyder det kl. 15.42.

Ingen skal være kommet til skade ved uheldet. Derudover har politiet i skrivende stund ikke yderligere informationer om sagen.

Beredskab Øst meddeler, at fareområdet indtil videre ser ud til at begrænse sig til selve bygningen. 25 mand er indsat til arbejdet med at rydde op.