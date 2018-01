Dommere har afvist kvindes retssag mod mænd om overgreb

En kvindes usædvanlige forsøg på at få dømt to mænd i en civil erstatningssag om seksuelle overgreb er faldet til jorden i Retten i Herning.

I en straffesag er mændene tidligere blevet frifundet for at have udsat hende for overgreb, da hun var under syv år.

Men kvinden gik videre med en civil retssag. Hendes påstand byggede på såkaldte genfundne erindringer, som var kommet frem under et langvarigt terapiforløb. Hun havde krævet 439.807 kroner af de to mænd.

Torsdag har Retten i Herning imidlertid frifundet de to mænd. Begrundelsen er, at der allerede i første omgang i forbindelse med straffesagen er blevet taget stilling til, om mændene havde begået krænkelserne.

Straffesagen, der blev endelig afgjort af Vestre Landsret, drejede sig om handlinger, som igen har optrådt i den civile retssag. De udgør det væsentlige grundlag for kvindens krav om erstatning og godtgørelse, noterer retten ifølge hjemmesiden.

Derfor - og fordi bevisførelsen ikke har vist, at hun var udsat for krænkelser af en anden karakter end dem, straffesagen handlede om - frifindes mændene.

De tre involverede i retssagen slipper for at betale udgifter til deres advokater. Statskassen betaler, fordi der blev givet fri proces.

Tidligere har kvinden sagt til Politiken, at hun ville vise andre kvinder, at der er en anden vej til at få ret end gennem en almindelig straffesag.

- Jeg gør det for at få stadfæstet, at det, jeg husker om overgrebene i min barndom, virkelig skete, har hun sagt.

En af mændenes advokater, Jakob Fastrup, har kaldt det ubegribeligt og surrealistisk, at sagen dukkede op igen.