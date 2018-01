Kirkesølv stjålet fra to sønderjyske kirker: »Moralen er dalende«

To kirker på Als har haft ubudne langfingrede gæster henover nytåret.

I Asserballe Kirke har man fået stjålet sit kirkesølv, mens Vor Frue Kirke i Notmark har fået stjålet to store lysestager, en alterkalk, sølvbægre og en dåbskande.

Det skriver JydskeVestkysten.

Kirketyv fra Sydals fik et års fængsel

»Det er skidt. Det er simpelthen for dårligt, at folk ikke har respekt for vores kirker. Det er én ting at stjæle en mobiltelefon, men jeg synes, at de skal holde fingrene fra vores altertavle. Jeg håber, vi får fundet sølvet, inden det bliver smeltet om - måske i udlandet. Det er sådan noget, jeg frygter mest. Moralen er dalende,« Karen Margrethe Christiansen, der er formand for Asserballe Sogns Menighedsråd, til JydskeVestkysten.

Det er ikke første gang, sønderjyske kirker har problemer med tyve. I fjor begik en 35-årig mand indbrud i en lang række kirker og kirkekontorer i Sønderborg og omegn, hvor uerstatteligt kirkesølv blev stjålet. Tandslet Kirke, der fik stjålet stort set alt sølv, har siden fået alle tingene retur.

Kirketyven, der også blev dømt for indbrud i virksomheder og hoteller, hvor han bl.a. havde stjålet designerlamper, fik i december en dom på et års fængsel.

Kirketyve snuppede uvurderlig kulturskat

Syd- & Sønderjyllands Politi i Sønderborg oplyser til JydskeVestkysten, at man ikke har nogen mistænkte eller sigtede i kikkerten i forbindelse med de seneste indbrud.

På Twitter opfordrer politiet til, at man kontakter kredsen på tlf. 114, hvis man har informationer, der kan hjælpe til, at det stjålne kirkesølv bliver fundet.