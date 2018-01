Efterlyst sexdømt har kontaktet politiet - vil melde sig selv

En 55-årig mand fra Odense, som tidligere er blevet efterlyst via en international arrestordre, har selv taget kontakt til politiet.

Det oplyser efterforskningsleder Henrik Justesen fra Fyns Politi til DR Nyheder.

Manden blev for to uger siden idømt halvandet års fængsel for at have krænket 22 piger på Stige Skole og i Stige Håndboldklub, men han mødte ikke op til domsafsigelsen i december, hvor han blev varetægtsfængslet in absentia.

Det fik politiet til at efterlyse ham i Europa, skrev flere medier torsdag morgen. Nu har manden oplyst til politiet, at han agter at melde sig selv senere i dag.

Det er ikke usædvanligt, at folk selv melder sig, når »presset er så stort,« siger Henrik Justesen til DR.

»Jeg har lige været inde ved sagsbehandleren, og han sad faktisk og talte i telefon med pågældende, og han oplyste, at han vil melde sig selv til politiet i dag,« fortæller han til mediet.

Den 55-årige, der har arbejdet som pædagogmedhjælper og som håndboldtræner i sin fritid, har anket sin dom gennem sin advokat, der tidligere på dagen oplyste til DR Fyn, at hans klient var taget på ferie og ville komme hjem omkring den 8.-9. januar.

Overgrebene, manden er dømt for, skal have fundet sted mellem 1999 til 2015 i skolens SFO, i håndboldklubben og i mandens eget hjem i Odense. Foruden fængsel bliver den dømte frataget retten til at arbejde med børn og unge piger.

Manden har nægtet sig skyldig i løbet af sagen. Det vides ikke, hvor han opholder sig i øjeblikket.