Politiet om efterladt spædbarn: Vi har flere spor at gå efter

En efterladt, nyfødt pige blev fundet i Københavns sydvestkvarter i tirsdags.

Fordi hun havde ligget længe i kulden, var hun i de første timer af sit liv i kritisk tilstand, men hun kom i bedring i løbet af dagen og blev endeligt erklæret »uden for livsfare« onsdag.

Pigens tilstand er torsdag stadig stabil, oplyser vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, Riad Tolba.

»Det seneste er, at hun er uden for livsfare,« siger han.

Video: Hittebarn i København er uden for livsfare

Riad Tolba fortæller, at politiet har modtaget »ok mange henvendelser« i sagen.

Tæppet, som pigen blev fundet i, valgte politiet efterfølgende at lægge ud på twitter i håb om at kunne få nogle relevante spor.

Men tæppet er et populært IKEA-tæppe, at det har vist sig at være et »dødt spor,« fortæller han.

Man har nemlig fået mange henvendelser om andre eksemplarer af det populære tæppe, fortæller vicepolitiinspektøren.

»Det er et meget populært tæppe, som der er produceret tusindvis af. Hvis det nu havde været et mere unikt tæppe, så kunne det være, at der var kommet nogle mere brugbare henvendelser,« siger Riad Tolba.

Selvom politiet har fået flere ikke-brugbare henvendelser i forbindelse med tæppet, har politiet »flere andre spor at gå efter,« lyder det.

»Det har vi, men det kan jeg ikke komme nærmere ind på,« siger han.

Spædbarnet blev fundet af en kommunal medarbejder på en bænk i et skovområde på Hammelstrupvej.

Eventuelle vidner eller andre, der har spor i sagen, kan fortsat kontakte politiet på telefon 114.