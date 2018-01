Tyve i retten: Vikingesmykke blev taget ved et tilfælde

Kostbare støbematricer til en enestående vikingeskat og en kopi af det uvurderlige Hiddensee-smykke var blot et tilfældigt udbytte, da to mænd i august brød ind i Danmarks Borgcenter i Vordingborg.

I hvert fald hvis man skal tro på den forklaring, som mændene er kommet med onsdag ved Retten i Nykøbing Falster. Her er de under anklage for at have villet stjæle det ægte smykke. Det nægter de sig skyldige i.

- Vi skulle bare have lidt, så var vi glade, fortæller den ene af de tiltalte under sin afhøring.

Natten til 28. august kørte mændene fra København til Vordingborg. Og ud på natten ankom de til Danmarks Borgcenter. De søgte mod en ståldør, som førte direkte ind i udstillingshallen. Men en af dem mente, at han så nogen.

De gik og kom tilbage halvanden til to timer senere. Med en boltsaks klippede de hængslerne til en ståldør op og fik adgang til udstillingen. Indenfor var der udstillet cirka 2000 genstande fra vikingetiden.

Blandt dem var Hiddensee-kopien og støbematricerne. I udstillingsmontren stod der, at der var tale om en "model", altså en kopi. Men det har ikke fremgået i pr-materialet eller i omtalen i pressen.

De to mænd vil gerne tilstå at have begået et simpelt indbrud og stjålet kopien. Men de nægter, at de kom for at stjæle det originale smykke. Og det er en væsentlig detalje.

Kopien var forsikret for 5.500 euro, altså godt 40.000 kroner. Originalen har ved tidligere udstillinger været forsikret for 6,5 millioner euro, cirka 48 millioner kroner.

Støbematricerne var faktisk langt mere værd end kopismykket, som bestod af forgyldt bly. De var forsikret for cirka 270.000 kroner.

Netop matricerne er helt centrale i sagen. For man kunne godt have levet med, at kopien var forsvundet. Men matricerne spiller en vigtig rolle i forhold til smykket.

De er nemlig fundet i vikingebyen Hedeby og beviser, at smykket er fremstillet her. Det er helt enestående for den type genstande, at man både har smykke og støbematricer.

En overvågningsvideo fra tyveriet, viser, hvordan de to tyve efter alt at dømme styrer målrettet mod Hiddensee-montren. Det uagtet at der var en række montrer på udstillingen med guldeffekter.

Begge tiltalte afviser pure antydninger fra anklager Charlotte Grænge om, at nogen skulle have bestilt dem til at stjæle Hiddensee smykket.

De to tiltalte kender hinanden fra Valby i København. Begge har en adhd-diagnose, men er ikke i behandling. Begge har desuden en stribe domme for blandt andet tyveri og hæleri bag sig.

Der ventes dom i sagen ud på eftermiddagen onsdag.