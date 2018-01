Sag om omskæring af døtre skal i Højesteret

Højesteret skal tage stilling til, hvor høj en straf et somalisk forældrepar skal have for at have ladet deres to døtre omskære under en rejse til Afrika.

Procesbevillingsnævnet oplyser tirsdag på sin hjemmeside, at nævnet giver tilladelse til, at Højesteret kan tage stilling til sanktionen. Højesteret skal dog ikke tage stilling, hvorvidt forældrene er skyldige.

I Vestre Landsret blev parret i oktober idømt ni måneders fængsel. Desuden blev moren udvist betinget med en prøvetid på to år.

Landsrettens dom var en mildere dom end den, der blev givet i byretten, hvor forældrene blev idømt halvandet års fængsel.

Forældrene er dømt skyldige i at få de yderste dele af klitoris skåret af på pigerne, der var 8 og 15 år, under en rejse til Afrika i 2015.

Den lavere straf i Vestre Landsret hang sammen med, at der ikke var oplysninger om, hvilken betydning indgrebet har haft for pigerne.

- Der er ikke tilvejebragt nærmere oplysninger om indgrebets betydning for pigerne, herunder betydning for deres seksualliv.

- På den baggrund er der enighed om, at fængselsstraf i den konkrete situation må udmåles forsigtigt som følge af de manglende oplysninger, sagde retsformanden i forbindelse med landsretsdommen.

Forældreparret har under sagen nægtet sig skyldige og afvist, at pigerne overhovedet skulle være omskåret.