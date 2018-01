Politiformand: Krudt mod politi og brandfolk er vanvid

Nytårsaften blev der flere steder i landet affyret raketter mod politi og brandfolk.

Det er helt uacceptabelt, lyder det fra formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt.

- Det giver ingen mening, at man kan opføre sig så vanvittigt, som vi så flere steder i Danmark, siger Claus Oxfeldt.

Det var blandt andet i Slagelse, Aarhus og på Københavns Vestegn, at der nytårsaften var meldinger om raketter og bomberør, som blev vendt mod beredskabet.

Det er ikke første nytårsaften, det sker, men Claus Oxfeldt finder det alligevel "skræmmende".

Han mener, det er en overvejelse værd, om man måske skal indsnævre det tidsrum, hvor man lovligt kan affyre nytårskrudtet.

- Det er værd at overveje, om man kan gøre noget. For eksempel ved at sige, at det kun skal være lovligt at fyre nytårskrudt af fra 31. december og hen over natten, siger Claus Oxfeldt.

Nytår med udrykning: Flere fik fyrværkeriskader

Som reglerne er nu må man affyre krudtet fra 27. december til 1. januar.

Han er dog med på, at det næppe løser problemet med folk, der skyder raketter af mod folk fra beredskabet.

- Andre må vurdere, om det er det rigtige, men jeg synes bare, det er skræmmende, at vi igen i år ser, at det forekommer, siger Claus Oxfeldt.

Han ser det som udtryk for, at respekten for myndighedspersoner er faldende i samfundet i disse år.

Politi og brandvæsen beskudt: »Det er en fuldstændig vanvittig adfærd«

- Vi ser det også i trafikken, hvor folk kører som bil nummer to og tre, efter at det er blevet rødt lys. Og folk, der kører i nødsporet, når der er kø, siger Claus Oxfeldt.

- Det er fair, at vi lærer vores børn, at de skal være kritiske over for andre, men det er, som om at det er tippet over, siger han.

Hos Danske Beredskaber er der også harme over beskydningen af brandfolk med raketter.

- Jeg er dybt forundret over, at man vil gøre sådan noget over for de dygtige professionelle, som egentligt bare kommer for at hjælpe, lød det mandag fra Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber.