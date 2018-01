Voldtægt i Aalborg: Politiet har offentliggjort signalement af formodet gerningsmand

En 19-årig norsk kvinde blev nytårsnat voldtaget på havnefronten i Aalborg.

Siden da har Nordjyllands Politi med hunde ledt efter spor fra gerningsmanden bl.a. med hjælp hundeførere og politihunde fra Østjyllands Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ifølge Nordjyske har kvinden fortalt politiet, at hun mødte gerningsmanden i Jomfru Ane Gade i forbindelse med nytårsfejring.

Hun har forklaret, at hun ledte efter strøm til at få opladet sin mobil, da den pågældende mand gav udtryk for, at han ønskede at hjælpe hende.

Det endte dog i stedet med, at manden angiveligt voldtog den 19-årige nordmand på en bænk ved havnefronten klokken 02.55.

Ung norsk kvinde voldtaget i Aalborg nytårsnat

Efterfølgende blev den 19-årige kvinde fundet afklædt af to unge mænd, som alarmerede politiet.

Nordjyllands Politi oplyser til Nordjyske, at manden ifølge kvinden havde fortalt hende, at han var fra Syrien.

Den formodede gerningsmand beskrives som: