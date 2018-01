En 28-årig mand fra det nordlige Fyn mistede tidligt mandag morgen livet i en voldsom trafikulykke.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse. Politikredsen modtog anmeldelsen klokken 06.02.

Af ukendte årsager mistede den 28-årige i et sving herredømmet over sin bil og påkørte et vejtræ.

Ulykken skete på Norupvej i Otterup på Fyn og var så voldsom, at manden senere døde af sine kvæstelser.

En bilinspektør har undersøgt ulykkesstedet og skal i samarbejde med politiet forsøge at klarlægge, hvad der forårsagede soloulykken.

Mandens familie er underrettet om dødsfaldet.