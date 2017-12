Knægte skød fyrværkeri mod brandvæsenet vest for København

Politiet har nytårsaften været kaldt ud til to episoder, hvor brandfolk er blevet beskudt med fyrværkeri.

Det oplyser Lars Guldborg, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

- Vi mistænker, at det er nogle knægte, altså store drenge. Brandfolk er ikke sarte, men det her har været over stregen, siger han.

Det var i forbindelse med to containerbrande i Hvidovre og Albertslund, at det lokale brandvæsen tog kontakt til politiet.

Ingen personer er blevet anholdt, og ingen personer er kommet til skade.

- Vi har også fået flere henvendelser fra folk rundtomkring i kredsen om folk, der teer sig åndssvagt med fyrværkeri.

- Anmeldelserne går på, at raketter bliver skudt af vandret og mod folks altaner. Det er ikke for smart, siger Lars Guldborg.

Vagtchefen fortæller, at Københavns Vestegns Politi har fået anmeldelserne fra Herlev, Vallensbæk, Hedehusene og Måløv.