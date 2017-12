Politi og kommune uenige: Unge bliver sendt senere hjem fra byturene

I Mariagerfjord er kommunen og politiet uenige om, hvornår byturene skal slutte for byens unge.

Det skriver DR.

Nordjyllands Politi mener nemlig, at diskotekerne ved midnat bør lukke og slukke for de 16- og 17-årige for at undgå for meget uro.

»Når der er vold i nattelivet, er det på diskotekerne, det sker,« siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Poul Severinsen.

Men på trods af dette, har byrådet i Mariagerfjord besluttet, at de unge gerne må opholde sig på værtshuse frem til kl. 2 om natten.

Det forklarer borgmester Mogens Jespersen (V) ved, at mange unge tager i byen i Aalborg, når de bliver smidt ud af de lokale diskoteker ved midnat.

»Og så ved vi ikke, hvad de foretager sig. Vi ved ikke, hvad de drikker og hvad de får af tilbud om andre ting. Så er det bedre, at de bliver i trygge omgivelser hjemme hos os, hvor der er personale til at kigge efter dem,« siger han.

Stof-kurser for dørmænd skal hjælpe i kampen mod narkotika i nattelivet

Det er en forsøgsordning, som borgmesteren fortæller, vil blive evalueret senere med politiet.

Men ordningen ærgrer dog stadig politiet.

»Vi havde håbet, at der ville være enighed blandt kommunerne om, at de unge ikke må være på diskoteker og barer efter midnat,« siger vicepolitiinspektør Poul Severinsen til DR.