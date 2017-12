Lørdag tvang en spøgelsesbilist Øresundsbroen kortvarigt til at lukke retningen imod Sverige.

Broen er igen åben for al trafik. Øresundsbroen oplyser, at det var en kassevogn, der var kørt for langt, og i stedet for at fortsætte mod Sverige valgte føreren at forsøge at bakke.

Broen var lukket i 10 minutter og ingen kom noget til.