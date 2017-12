Store skader på daginstitution på Amager efter brand

Hovedstadens Beredskab måtte kort efter midnat natten til fredag rykke ud til en daginstitution, der var brudt i brand på Amager.

Der var tale om en fritliggende træbygning og efter forholdene en ret stor ildebrand, oplyser Tim Ole Simonsen fra Hovedstadens Beredskab.

#HBeredskab er indsat på brand i daginstitution #Bredegrund Amager, kragtig røgudvikling i området, opdateres— HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) December 28, 2017

»Bygningen har voldsomme skader. Indvendige dele af bygningen er ødelagt af branden og sodskader, og dele af taget er brændt bort,« fortæller han.

Anmeldelsen om branden kom kort efter midnat, og slukningsarbejdet tog et par timer, fortæller Tim Ole Simonsen.

Efterfølgende var brandvæsnet ude ved institutionen, som ligger på Bredegrund byggelegeplads, for at sikre sig, at der ikke var gløder på stedet.

Det vides endnu ikke, hvordan branden er opstået.