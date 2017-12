Nu er mængden af fundet fyrværkeri på landejendom steget til 350 kg

Der var 100, der var 200, der var 350 kg fyrværkeri.

Nordsjællands Politi fandt torsdag voldsomme mængder fyrværkeri på en landejendom i ved Birkerød, som i første omgang blev opgjort til 100 kg.

Efterfølgende lød det, at der var tale om mindst 200 kg, og nu siger vagtchefen til TV 2, at det på nuværende tidpsunkt drejer sig om 350 kg ren krudt, men at man fortsat ikke er færdig med at gøre fundet op.

Mindst 200 kilo fyrværkeri fundet på landejendom

En 47-årig mand er i den forbindelse blevet sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven, da det kun er tilladt privatpersoner at have fyrværkeri med en NEM-vægt på fem kg.

NEM står for Netto Eksplosivstof Mængde.

Den 47-årige er tidligere dømt i en lignende sag, oplyser politiet til TV 2.