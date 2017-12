Politiet søger vidner: Mange biler udsat for hærværk i Frederikshavn

En række bilejere i Frederikshavn midtby står torsdag op til en kedelig nyhed.

Politiet har nemlig registreret hærværk på mindst 12 parkerede biler i Søndergade, Danmarksgade, Havnegade, Hangaardsvej og Tordenskjoldsgade.

Hærværket skal være begået mellem midnat og kl. 2.40 natten til torsdag og består i knuste ruder, afbrækkede sidespejle og ødelagte vinduesviskere.

Derfor vil Nordjyllands Politi gerne høre fra vidner, der har gjort sig observationer i forbindelse med hærværket, eller som ved, hvem der har begået det.

»Der er en del overvågningskameraer i de nævnte områder og politiet er lige nu ved at undersøge overvågningskameraerne for at forsøge at udfinde gerningsmændene,« oplyser Nordjyllands Politi.

Hvis flere borgere eller butiksejere i midtbyen opdager, at de har været udsat for hærværk, opfordres de til at melde det til politiet.

Man kan kontakte politiet på tlf. 114, hvis man har informationer, man vil af med.