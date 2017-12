Ny kurs: Landsret sender rumæner hjem til straffesag

Vestre Landsret har godkendt, at en rumænsk mand kan udleveres til hjemlandet, hvor der venter ham en straffesag.

Landsretten er enig med den byretsdommer i Sønderborg, der forleden også sagde god for udleveringen, oplyser anklagerfuldmægtig Trine Schjødt fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Afgørelsen er tegn på en ny kurs. Tidligere i år vakte det opsigt, da Højesteret afviste at udlevere fire rumænere. Begrundelsen var, at pladsen i de rumænske fængsler var for trang i forhold til de krav, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg tidligere har stillet.

Ny dom slår fast: Kriminelle kan godt udleveres til Rumænien

Tre kvinder, der bor i Danmark, og som i Rumænien er tiltalt i en udløber af den såkaldte Hvepsebo-sag, samt en lastbilchauffør, som er efterlyst til afsoning af en dom, slap efter Højesterets indgriben i første omgang for at blive udleveret.

Imidlertid mener professor i strafferet ved Københavns Universitet, Jørn Vestergaard, at Højesteret kan have overfortolket den tidligere afgørelse fra Strasbourg, har han i en kronik i Politiken skrevet.

I den aktuelle sag har Rumænien givet de danske myndigheder garanti for, at manden vil få tilfredsstillende fængselsforhold, og derefter har Rigsadvokaten besluttet at sætte udleveringen i værk. Det er denne afgørelse, som dommerne i to retsinstanser nu har taget stilling til.

Forleden luftede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) sin tilfredshed med de nye toner.

- Der er tale om en meget positiv udvikling, som vi vil følge tæt, sagde ministeren.

I to forskellige sager, hvoraf den ene er den fra Sønderborg, har Rigsadvokaten sagt ja til udlevering.

Den nu udleverede er i hjemlandet anklaget for økonomisk kriminalitet. I Danmark blev han anholdt og sigtet, fordi han var i besiddelse af falske papirer.