Villaejer overraskede indbrudstyve og blev slået med koben

Natten til tirsdag overraskede en 49-årig mand fra Ringsted tre unge mænd, der var i færd med at begå indbrud i hans villa.

Mændene havde ifølge Midt- og Vestsjællands Politi aflistet en rude i villaen, men blev afbrudt omkring klokken 04.00, da den 49-årige pludselig kom hjem.

I et forsøg på at fravriste indbrudstyvene en taske, blev den 49-årige villaejer slået i panden med et koben.

Herefter flygtede de tre tyve, der var maskerede og iført mørkt tøj og handsker, fra stedet.

Den 49-årige mand slap med et mindre sår i panden.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi var indbrudstyvene omkring 16-17 år og af anden etnisk oprindelse end dansk.

»Lokalpolitiet i Ringsted hører gerne fra personer, der har bemærket de tre mistænkte på flugt i området. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen,« lyder det i politikredsens seneste døgnrapport.

I juledagene, den 20. december til og med 26. december, er der blevet begået mindst 80 indbrud i Midt- og Vestsjællands politikreds.