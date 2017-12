Hver dag forsøger folk at smugle våben ind i de danske retsbygninger

Siden en mand tilbage i september 2014 skød og dræbte en advokat og sårede sin datters eksmand i fogedretten i Københavns Byret, har der været indført indgangskontrol ved flere af de danske retsbygninger.

Den dengang 67-årige mand havde nemlig uhindret kunne gå ind i retssalen med en oversavet jagtriffel og seks patroner i en bærepose.

Knap et år efter den tragiske hændelse, som skete i forbindelse med en sag om forældremyndighed, har der på forsøgsbasis været indført kontrol i byretterne i København, Aarhus, Aalborg, Frederiksberg og Glostrup.

Adgangskontrollerne indebærer bl.a., at besøgene skal tømme lommerne, får tasker gennemlyst og skal gå gennem en metaldetektor.

Fem danske byretter får sikkerhedskontrol

Ifølge bl.a. JydskeVestkysten har kontrollerne vist, at der hver dag er flere personer, som forsøger at smugle et våben ind i retsbygningerne.

F.eks. blev der i de første tre måneder af 2017 gjort 425 "fund" herunder af knive, strømpistoler og skruetrækkere i Københavns Byret. Af dem blev otte kendetegnet som »ulovlige« og derfor konfiskeret.

Retten på Frederiksberg er den ret, hvor der er blevet registreret flest ulovlige genstande.

»Det lyder meget pænt med Frederiksberg, men vi dækker også Tingbjerg og Nordvest i København, så vi har dagligt retssager, der involverer bandemedlemmer. Vi finder typisk knive, også knive der ligesom er skjult i kreditkort. [...] Vi oplever dog også, at folk vender om, når de ser, at der er adgangskontrol, så det her handler også om, hvad vi ikke finder,« siger retspræsident i Retten på Frederiksberg, Christian Lundblad, til JydskeVestkysten.

"Vi dommere har hele tiden frygtet, at det skulle ske, at en gal mand gik ind i en retssal og skød nogen"

Adgangskontrollerne i de fem byretter er i øjeblikket finansieret af opsparede midler i Domstolsstyrelsen og koster samlet mellem 11 og 12 mio. kr. om året.

Forsøgsordningen varer indtil udgangen af 2017. Ifølge Domsstyrelsen er det endnu ikke endeligt besluttet, om kontrollerne bliver forlænget til også at gælde i 2018.

Christian Lindblad fra Retten på Frederiksberg kan dog ikke forestille sig, at adgangskontrollerne vil ophøre. Han har derimod en forventning om, at det i løbet af 2018 vil blive gjort til en varig løsning.