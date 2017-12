Nyt stenkast fra bro: Køretur juleaften endte med alvorlig forskrækkelse

Endnu en bil er blevet ramt af en sten.

Det skete juleaftensdag, da en mand fra Brøndby var kørt hjem for at hente ekstra vin før maden, skriver TV2 Lorry.

»Hvad tænker man i en sådan situation? Man når ikke at tænke noget som helst. Hjernen stod fuldstændig stille,« siger manden, Niels, til tv-stationen.

Serieforbryder kan stå bag livsfarlige stenkast

Stenen blev sandsynligvis kastet fra en bro på Mosebjergvej ved Brøndby Haveby. Mens føreren slap uskadt, er bilens bagrude totaltsmadret.

Politiet blev straks tilkaldt, men to dage efter er der stadig ingen nye spor, oplyser Københavns Vestegns Politi til TV2 Lorry.

Det seneste stenkast kommer under en uge efter, at Jyllands-Posten kunne fortælle, at det livsfarlige fænomen breder sig i Danmark.

»Hvis man kigger på de statistiske oplysninger, er det blevet hyppigere de seneste par år. Vi kan fornemme, at det har bredt sig til hele landet,« sagde Per Laursen, vicepolitiinspektør ved Fyns Politi.

Torben Radoors bil blev ramt af stenkast: »Sandsynligheden for, at det var endt som med den tyske familie, var stor«

Fyn har været særligt hårdt plaget af stenkast. Over jul og nytår har politiet her kaldt ekstra folk på arbejde for at finde frem til én person, som de mener kan stå bag flere alvorlige hændelser – heraf en med dødelig udgang. Efterforskerne skal nu gennemgå de mere end 170 henvendelser, der er løbet ind fra borgere.