Udlevering af drabsmistænkte kan blive efter nytår

To mænd og en kvinde, som blev anholdt juleaften, bliver juledag fremstillet for en dommer i Tyskland. De tre er mistænkt for at have dræbt en mand i Randers i sidste uge.

Det fortæller René Raffo, efterforskningsleder og politiinspektør ved Østjyllands Politi.

- Vi har begæret dem udleveret til Danmark. Der er en international efterlysning på dem.

- Det bliver så behandlet af dommeren i Tyskland, og så kommer der til at gå noget tid, inden vi kan få dem til Danmark, siger han.

Han kan ikke sige med sikkerhed, præcis hvornår de tre drabsmistænkte kan forventes at blive udleveret.

- Men vi forventer i hvert fald, at der kommer til at gå flere dage, så det er ikke sikkert, at det bliver på denne her side af nytår, fortæller efterforskningslederen.

Det var fredag aften, at en 30-årig mand blev skudt ned på åben gade i Randers.

Ved 23.30-tiden fandt en forbipasserende manden liggende død på Tørvebryggen 1 ved Randers Regnskov.

Politiet mener, at drabet er et internt opgør i det kriminelle miljø. Det skulle dog ikke have sammenhæng med en bandekonflikt.

Tre mistænkte for drab i Randers er anholdt i Tyskland

Efterforskningslederen vil dog mandag ikke oplyse nærmere om efterforskningen og eksempelvis et muligt motiv.

- Jeg kan ikke sige så meget, ud over at vi er ved at følge op på alle de spor, der er i sagen, og få lagt det her store puslespil.

- Så vi kommer ikke til at kunne sige mere, før at vi har fået dem fremstillet for en dommer i Danmark, siger René Raffo.

De tre personer blev efterlyst med billede juleaftensdag i offentligheden. Ikke mange timer senere blev de klokken 16.45 alle tre anholdt af tysk politi i nærheden af Neumünster omkring 100 kilometer syd for den dansk-tyske grænse.