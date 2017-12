Mens familier var samlet for at fejre juleaften, har tyve været på spil igen i hele landet. Samlet har politiet registreret 130 indbrud juleaften.

Det oplyser Rigspolitiet i sin daglige opgørelse over indbrud i juledagene.

Det reelle tal for, hvor mange der har haft indbrud i juletomme hjem, ventes dog at stige, efterhånden som folk vender hjem fra juleferie.

Men antallet af juleindbrud fortsætter med at holde sig på samme lave niveau som i julen 2016.

- Sidste år var et år med få indbrud set i forhold til de tidligere år. Vi glæder os over, at niveauet indtil videre ser ud til at være det samme i år, siger vicepolitiinspektør Lars Mortensen fra Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Men det er en utroligt krænkende oplevelse at finde sit hjem gennemrodet af indbrudstyve. Derfor er det fortsat et område, som vil være strategisk prioriteret i alle politikredse, siger han.

Flest indbrud blev der registreret på Fyn, hvor der blev anmeldt 29 indbrud. Lige bagefter ligger Sydøstjylland med 19 indbrud juleaften.

Mandag morgen er der indtil videre kommet i alt 459 anmeldelser om indbrud i perioden fra 20. december og til og med midnat juleaften.

Der er dog stor forskel på, hvor mange tyve der været på spil forskellige steder i landet.

Bornholm har som den eneste politikreds stadig ingen anmeldelser om indbrud.

I Nordsjælland har tyvene derimod haft travlt. Her har der indtil videre været 63 indbrud tæt efterfulgt af Midt- og Vestsjælland med 59 indbrud.

Nogle formodede tyve er dog allerede blevet fanget. I Aarhus er en mand, som var i besiddelse af tyvekoster, blevet anholdt. Han skal fremstilles i grundlovsforhør senere mandag.

Den travleste hjemrejsedag er heller ikke løbet af stablen endnu. Det er først tirsdag, 2. juledag.