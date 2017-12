Fotovognsfører blev truet med økse: »Det er bare ikke i orden«

I et hidsigt øjeblik kan det måske være svært at huske sig selv på, at personalet, der betjener fotovognen, også bare passer deres arbejde.

Det havde en mand problemer med, da han juleaftensdag valgte at true en fotovognsfører med en økse i Aabenraa.

»Det er bare ikke i orden,« skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Aabenraa:

»Husk nu at personalet i fotovognene er ansat til jobbet og det er ikke deres personlige mål at genere flest muligt,« lyder det fra vagtchefen.

Ifølge JydskeVestkysten steg manden ud af sin bil og bankede på fotovognens rude, hvorefter han »svinede operatøren gevaldigt til«. Til sidst hentede manden en økse i sin bil og optrådte truende, skriver mediet.

Manden er blevet anholdt efter episoden.

Politiet oplyser, at man endnu ikke har besluttet, hvad der skal ske med sagen.

»I forbindelse med truslerne mod fotovognsoperatør, så har vi nu anholdt gerningsmanden. Vi sagsbehandler og vurderer om der skal ske fremstilling med henblik på varetægtsfængsling,« oplyser vagtchefen.