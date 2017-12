Bil bragede ind i børneværelse på Bornholm

Politiet fik søndag morgen en anmeldelse om et opsigtsvækkende færdselsuheld på Bornholm.

Her var en 19-årig bilist kørt ind i et hus i Hasle og havde ramt et børneværelse, skriver Bornholms Tidende.

I værelset lå en 14-årig pige og sov, bekræfter politiet over for Ekstra Bladet. Hun blev skubbet nogle meter, da bilen ramte værelset.

»Hun er okay efter omstændighederne, men hun har fået noget gasbeton ned over sig, da bilen rammer,« siger vagtchef Henning Siezing til Ekstra Bladet.

Den 19-årige fører af bilen er blevet anholdt efter uheldet og skal nu afhøres. Han ønskede ikke at puste i politiets alkometer og blev derfor kørt til hospitalet for at få taget en blodprøve, skriver mediet.

Der vil nu blive taget hånd om familien, der er chokeret efter hændelsen.

Det er imidlertid lidt af et lille julemirakel, at der ikke skete mere, siger indsatsleder Michael Grønbech-Dam til Bornholms Tidende.