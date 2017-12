Efter en flerårig retssag blev Søren og Anders Bruuns hunde, Frigg og Marley, i november aflivet.

Retten vurderede, at hundene var af den ulovlige race Amstaff.

Mens sagen var for retten, blev hundene taget fra ejerne og anbragt i hundepension.

Trods Højesterets beslutning om, at ejerne ikke skulle betale sagsomkostningerne til hverken politiet eller andre parter, da sagen var af principiel karakter, så har de to tidligere hundeejere nu fået en regning på pensionsanbringelsen. I alt 239.897 kr.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

»Det er blevet sagt i Højesteret, at det er en principiel sag, og at der ikke er nogen, der skal opretholde sagsomkostningerne. Så jeg kan ikke forstå, hvordan Fyns Politi mener, de kan lave en sådan opkrævning,« siger Søren Bruun til Fyens Stiftstidende.

Sagen startede, da politiet ved et anonymt tip blev gjort opmærksom på, at der boede ulovlige hunde på Søren og Anders Bruuns adresse. I september 2014 blev hundene taget fra dem og anbragt i hundepension. En dyrlæge vurderede, at der var tale om en krydsning af hunderacen Amstaff.

Den endelige dom faldt 7. november i år, hvor politiet fik medhold i beslutningen om at aflive hundene.

Sagen, der endte med at køre i knap tre år, er af principiel karakter, da det er første gang, at hundelovens forbudsliste blev prøvet ved Højesteret. Den vil derfor danne præcedens for fremtidig fortolkning af lovgivningen.

»Jeg er selvfølgelig vred og irriteret. For det første fordi politiet ikke lytter til Højesteret, og for det andet fordi det ikke er min skyld, at hundene har siddet i fangenskab i tre år,« siger Søren Bruun.

Politiet har dog i et brev til hundeejerne kaldt behandlingstiden for »rimelig«, og at hundeejerne ved at påklage sagen og indbringe den for en domstol selv har indvilliget i en længere anbringelse af hundene. Men hundeejerne ønskede slet ikke, at deres hunde skulle pensionsanbringes. Det var politiets beslutning, lyder det.

Nu har Søren og Anders Bruun modtaget en partshøring fra politiet med opkrævningen af de 239.879 kr. for pensionsanbringelse af Frigg og Marley.

Spørgsmålet om regningen kan også bringes for retten, og det agter de to hundeejere. Fyns Politi har ikke ønsket at udtale sig om sagen og henviser til afgørelsen.